MSB: Sumud'dan 11 kişi tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de seyreden sivil gemilerden yardım talebinde bulunan, 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişinin karaya tahliye edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığ yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ