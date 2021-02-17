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MSB: Suriye sınırında Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

MSB, "Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi Hatay sınırında yakalandı." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi." 