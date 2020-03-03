MSB: Suriye'de bir uçak düşürüldü
MSB, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA