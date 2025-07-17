Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özel kuvvetler Komutanlığı’nda Ömer Halisdemir anıtı önünde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

İsrail'in, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendiren Aktürk, saldırıların bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyon olduğunu söyledi.

"Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye’de, tarihî fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir.

"İsrail'in saldırıları bölgesel güvenliği hiçe sayan bir yaklaşımdır"

İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır. Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhâl son vermelidir."

Öte yandan, Gazze'deki insani krize dikkati çeken Aktürk, şu ifadeleri kullandı.

"Gazze’de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze’ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

"Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir"

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son gelişmeler ile İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir.

Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.

Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.”

Son bir haftada 4 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Buna göre; son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Feto ile mücadelede 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi yapıldı

Aktürk, FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle mücadelesi elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23.969 personel ihraç edilmiş, 2.236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26.205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir."

11’i terör örgütü mensubu 448 kişi yakalandı

Aktürk, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11’i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahıs yakalandığını, 772 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

"1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.752, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 42.692’ye ulaşmıştır. Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 481 kilometre olmuştur."