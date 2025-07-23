MSB: Suriye’den Türkiye’ye resmi destek talebi geldi

MSB kaynakları, İsrail’in Şam’a yönelik saldırıları ve Süveyda kentindeki iç çatışmaların, özellikle Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasındaki gerilimleri artırdığına dikkat çekti.

Türkiye’nin, bölgede kalıcı barışın sağlanması amacıyla Suriye’nin yeni yönetimiyle yakın iş birliği içinde olduğu belirtilirken, “Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele kapsamında Türkiye’den resmi destek talep edilmiştir” denildi.

Bu çerçevede, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Suriye’ye eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması yönünde çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Bakanlık, Türkiye’nin öncelikli hedefinin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunun altını çizdi.

“SDG sahada anlaşmaya uyduğunu somut biçimde göstermeli”

MSB kaynakları, terör örgütü SDG’nin Suriye yönetimiyle yaptığı anlaşmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, 10 Mart’ta Suriye Hükümeti ve SDG arasında sağlanan uzlaşının sahadaki yansımalarının istikrar açısından önemli olduğunu belirtti.

“SDG, Şam yönetimiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır” ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölge istikrarı açısından vazgeçilmez olarak gördüğü bir kez daha vurgulandı. Gelişmelerin ilgili kurumlarla birlikte yakından takip edildiği bildirildi.