MSB: Tahıl yüklü gemiler Ukrayna'dan kısa süre içinde yola çıkacak

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştüğü belirtildi.



Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum ele alındı.

Açıklamada, şu ifade kullanıldı:



"Teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyetin ifade edildi."



