MSB: Tahıl yüklü ilk geminin koordinasyonu sürüyor
MSB: "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor."
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklama mesajı İngilizce olarak da yayınlandı.
1️⃣ Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. #MSB pic.twitter.com/O7IG5HL6PX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022