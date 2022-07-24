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MSB: Tahıl yüklü ilk geminin koordinasyonu sürüyor

MSB: "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor."

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklama mesajı İngilizce olarak da yayınlandı. 

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