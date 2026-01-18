MSB tarafından bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor?

Bedelli askerlik kapsamında silah altına alınacak yükümlüler için gözler sınıflandırma takvimine çevrildi. Ocak ayının ortaları geride kalırken sonuçların hangi gün duyurulacağı merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı, sürece ilişkin tarih bilgisini daha önce paylaşmıştı. İşte "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanıyor" sorusunun yanıtı...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB'den yapılan duyuruda bedelli askerlik yerleirnin 29 Ocak Perşembe günü ilan edileceği vurgulandı. Sonuç saati bilgilendirmesi ise yapılmadı. Duyuru genellikle saat 10.00'da yapılıyor.

Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 05 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu için sevk tarihi 05 Mart 2026 olarak belirlenirken, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026’da birliklerine katılacak.