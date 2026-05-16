MSB tarafından MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bu tarihe dikkat...

Askeri öğrenci olma hedefiyle tercihlerini tamamlayan adaylar için bekleyiş sürerken, sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar sıklaşıyor. Milli Savunma Bakanlığının sonuç tarihini adaylara geçmemesi nedeniyle "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi belli olmadı. Mili Savunma Üniversitesi'nden duyuru yapılmış değil. 2025 yılında başvurular 18 Mart'ta başladı, 21 Nisan'da sona erdi ve sonuçlar 24 Haziran'da ilan edildi. Eğer süreç aynı işlerse bu yıl sonuçların 21 Haziran'da açıklanması beklenir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.