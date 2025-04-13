MSB tarih verdi! Karadeniz için güvenlik toplantısı yapılacak
Karadeniz'de olası bir ateşkes sonrası güvenliğin sağlanmasına yönelik hazırlıklar başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 15-16 Nisan tarihlerinde yabancı askeri yetkililerin katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantıda, Karadeniz’de barış ortamının sürdürülebilmesi için askeri planlamalar masaya yatırılacak. Rusya ve Ukrayna temsilcileri toplantıya katılmayacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşebilecek olası bir ateşkesin ardından, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması amacıyla önemli bir toplantı düzenlenecek.
15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak
MSB kaynakları, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olabilecek ateşkesin ardından, Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik, 15-16 Nisan tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacağını bildirdi.
Kaynaklar, yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların ele alınacağını, yabancı askeri yetkililer arasında Rus veya Ukraynalı yetkili olmayacağını belirtti.