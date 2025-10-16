MSB: TSK, Gazze Görev Gücü’nde göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze’deki ateşkesin ardından gündeme gelen “Gazze Görev Gücü”ne ilişkin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barışın tesisinde uluslararası hukuk çerçevesinde görev üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı barış için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Aktürk, “Bu gelişmenin kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.



Suriye’de 672 kilometrelik terör tüneli imha edildi

Aktürk, Türkiye’nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, “Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 272 şahıs yakalanmış, bin 20 kişi ise engellenmiştir” bilgisini paylaştı.

Birleşik Krallık’tan 12 C-130J uçağı tedarik edilecek

Aktürk, TSK’nın caydırıcı gücünü artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kara Kuvvetleri’ne yeni sensör ve radar sistemlerinin envantere alındığını, Hava Kuvvetleri için ise Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J nakliye uçağı tedarik edileceğini bildirdi.

Uçakların bakım ve modernizasyonunun İngiltere’de tamamlanmasının ardından kademeli olarak Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği açıklandı.

“SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik”

Bakanlık kaynakları, 12 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye–Suriye–Rusya üçlü toplantısında “tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunun kritik önemde olduğunu vurguladı.

Askeri sağlık sisteminde güncelleme hazırlığı

Kaynaklar, askeri hastanelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin soruya, “Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bir askeri sağlık sistemi için çalışmalar sürmektedir” yanıtını verdi.