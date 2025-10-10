MSB: TSK, Gazze Görev Gücü’ndeki her göreve hazır

MSB, Gazze için görev yapacak Görev Gücü’nde TSK’nın yer alıp almayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin de dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze’de ateşkes sağlanmış olmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, "İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir" denildi.