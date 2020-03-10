MSB: Türk ve Rus askeri heyetleri toplandı
MSB, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma BakanıSergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İdlib'de ateşkesin kalıcı olması, yerinden edilen 1 milyonun üzerinde masumun dönüşünün sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar-Şoygu görüşmesinde, ateşkesin kalıcı hale gelmesi, mutabakatlardan doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, bölgede barış ve istikrarın hakim olması için gayretlerin sürdürülmesi kararlılığı vurgulandı.
Kaynak: AA