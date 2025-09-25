MSB: Türkiye, Suriye’de “Tek devlet, tek ordu” ilkesine destek veriyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında hem sınır güvenliği hem de bölgesel gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada Suriye operasyon bölgelerinde 17 kilometrelik tünelin imha edildiğini, böylece toplam rakamın 622 kilometreye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, yasa dışı yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan 312 kişinin yakalandığını, 833 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini duyurdu.

Aktürk, bazı ülkelerin Filistin’i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları insani trajediyi her geçen gün derinleştiriyor. Uluslararası toplumu İsrail’in saldırılarına karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz” dedi.

NATO görevleri ve uluslararası işbirliği

Milli Savunma Bakanlığı, bir Havadan İhbar Kontrol uçağının NATO görevleri kapsamında Litvanya’da bulunduğunu, ayrıca Türk F-16’larının Romanya hava sahasında NATO tatbikatına katıldığını duyurdu.

Suriye’de “Tek devlet, tek ordu” vurgusu

Bakanlık kaynakları, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temasların bölgesel barışa tehdit oluşturduğunu belirterek, Türkiye’nin “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklediğini açıkladı. Yeni Suriye hükümeti ile savunma alanındaki iş birliğinin kara, deniz ve hava kuvvetlerini kapsayacak şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Akdeniz mesajı: “Kazan-kazan formülü”

Mısır ile düzenlenen “Dostluk Denizi Tatbikatı”na ilişkin soruları yanıtlayan bakanlık kaynakları, bu faaliyetlerin üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı. Kaynaklar, “Türkiye, Akdeniz’in barış denizi olmasını istiyor. Mısır ve Libya ile ilişkilerimizi kazan-kazan formülü üzerine inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.