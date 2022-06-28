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MSB: Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz atışı sonucunda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklaması şu şekilde:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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