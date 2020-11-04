MSB uzman erbaş alımı konusunda TSK'dan açıklama

04 Kasım 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan uzman erbaş alımları, yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemezken, askerliği bir meslek olarak devam ettirmek isteyen adaylar uzman erbaş alımı konusunda atılacak adımları ilgiyle takip ediyor. Alımların sürüp sürmeyeceğini araştıran adayların beklediği açıklama TSK'dan geldi.

Uzman erbaş alımı hakkında TSK'dan yapılan açıklamada, “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

TSK'nın yaptığı uzman erbaş alımının dışında bir açıklama da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu açıklamasında, “Bu konuda süreç devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum.” dedi.