MSB: Yunanistan savaş uçakları araştırma gemisini taciz etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları Yunanistan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Ege'de uluslararası sularda araştırma yapan TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini açıkladı.

MSB tarafından yayımlanan açıklamaya göre, araştırma gemisine yaklaşan dört Yunan savaş uçağından biri iki deniz mili mesafede chaff fişeği bırakarak tacizde bulundu.

Kaynaklar 1,000 metre irtifada bulunan Yunan uçaklarına "gerekli karşılığın" verildiğini belirtti.