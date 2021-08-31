MSB: Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 kişinin yakalandığını, bu kişilerden 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklaması yapıldı.