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MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verdi.

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