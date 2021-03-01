MSB: Yurda girmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut hattından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5'i PKK terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında yasa dışı yollardan Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığı kaydedildi.
İncelemede yakalanan kişilerden 5'inin PKK mensubu olduğunun tespit edildiği belirtildi.