MSB'de devir teslim töreni! Güler, görevi Akar'dan devraldı
Hulusi Akar, görevini cumartesi günü açıklanan yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olarak ilan edilen Yaşar Güler'e devretti.
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Devir Teslim töreninde konuşma gerçekleştiren Hulusi Akar "Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık" dedi.
Yaşar Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacaktır. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek.