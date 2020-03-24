MSB'de Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu

24 Mart 2020

Milli Savunma Bakanlığı'nda birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele konusunda, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

Akar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

Akar, maske ve antibakteriyel sıvı hakkında, "Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA