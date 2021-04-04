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MSB'den 103 emekli amiral bildirisine sert tepki

103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye Mili Savunma Bakanlığından da sert tepki geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir."

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