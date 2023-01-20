MSB'den ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turu ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşti. Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken, üçüncü toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığının altı çizildi.
Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada, Türk ve ABD Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında ilki Ankara'da gerçekleştirilen F-35 istişarelerinin ikincisinin ABD'nin başkenti Washington'da yapıldığı belirtildi.
Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken, üçüncü toplantının 2023'ün ilkbahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığının altı çizildi.
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine ABD Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı. Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen ABD, Türkiye'nin proje kapsamda ödediği 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti.