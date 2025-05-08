MSB'den açıklama: Bazı emekli askerlerin orduevlerine girişi yasaklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), bazı emekli askerlerin orduevlerine girişinin yasaklanmasına ilişkin açıklama geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edildiğini aktardı.

Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok'un orduevlerine girişinin yasaklandığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

"Kendisine özel bir görev verilmediği halde..."

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, yasak kararıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Son zamanlarda bazı emekli askerlerin orduevlerine, askerî sosyal tesislere girişinin yasaklanması hususunda kamuoyunda Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan açıklama, yorum ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Öncelikle büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılan personelimizin bizler için çok kıymetli olduğunu vurgulamak istiyor ve hepsine hizmetlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Ancak, mevzuatta da açıkça belirtildiği üzere, kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmî kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.

Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir."

"Bölücü terör örgütü" ifadesi çıkarıldı mı?

Bakanlık kaynakları, MSB’nin son şehit açıklamasında "bölücü terör örgütü" ifadesinin çıkarıldığına dair haberlerle ilgili de şunları söyledi:

"Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik maksatlı ve sistematik şekilde gerçekleştirilen algı operasyonları devam etmektedir. Aziz şehitlerimizle ilgili yaptığımız açıklamalarda ‘bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarıldığı’, mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili ‘bölücü terör örgütünün yerleştirdiği’ ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar aziz şehitlerimiz ile ilgili yapılan bilgilendirmeler incelendiğinde olayın meydana geliş şekline göre farklı ifadelerin kullanıldığı görülecektir. Son dönemde MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrında değişiklik olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

MSB ve TSK’nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla derin bir acı ve üzüntünün paylaşıldığı bir metni gerçek dışı iddialarla bağlamından koparmaya; aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ile aramızı açmaya çalışmanın hiçbir ahlaki ve insani değerle bağdaşmadığı, birlik ve beraberliğimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan bahse konu yalan haber ile ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."