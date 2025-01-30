MSB'den bir Suriye mesajı daha: 'Oldubittiye izin vermeyeceğiz'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından gelen yeni yönetimle ilişkin ve ülkenin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG varlığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

MSB'nin açıklamasında 'başta PKK/PYD/YPG/SDG ve IŞİD'in olduğu tüm terör örgütlerine karşı' önleyici, 'yok edici' tedbirler almaya devam edileceği, bölgede oldubittiye izin verilmeyeceği belirtildi.

Şam'da askeri temas

MSB'den üst düzey bir askeri heyet dün Suriye'nin başkenti Şam’ı ziyaret ederek Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Naasan'la görüşmüştü.

Bakanlığın konuya dair açıklamasında "Dünkü ziyaret, Bakanlıktan Suriye'ye ilk temas açısından önemli. Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele, savunma ve güvenlik konuları görüşüldü" ifadesine yer verildi.