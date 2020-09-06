MSB'den Doğu Akdeniz mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı.
Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!
Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!