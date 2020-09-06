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MSB'den Doğu Akdeniz mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı.

MSB'den Doğu Akdeniz mesajı
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Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!

Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!

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