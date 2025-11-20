MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit düştüğü C-130 kargo uçağı ve İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklama geldi.

4 personelin TSK ile ilişki kesildi!

Gündemde yer alan başlıklara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakanlık, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki askerin şehit olduğu olaya yönelik sorular üzerine şu bilgileri aktardı:

"25 Temmuz 2025 tarihinde, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, İdari Tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dâhil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

C-130 kazası: TUSAŞ tesisinde inceleme devam ediyor

Bakanlık, Azerbaycan–Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi kargo uçağına ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri paylaştı:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımızın kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir.

Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."