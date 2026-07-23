MSB'den Eurofighter açıklaması: Pilot eğitimi başlayacak

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Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında Eurofighter tedarik sürecine ilişkin son durum paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Harbiyeli öğrencinin ölümüne ilişkin açıklama

MSB, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencinin ölüm nedenine ilişkin adli sürecin sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, "Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Bakanlık ayrıca, "Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

6 PKK'lı terörist teslim oldu

Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren MSB, "Türk Silahlı Kuvvetleri; terörle mücadeleye, sınırları korumaya; karada, denizde ve havada kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist teslim oldu. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi" denildi.

Hudutlarda 466 kişi yakalandı

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Bakanlık, "Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalandı, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu. Engellenen 946 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaştı" açıklamasında bulundu.