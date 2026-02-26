MSB'den F-16 kazasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Balıkesir'de meydana gelen F-16 kazası, terörle mücadele faaliyetleri, hudut güvenliği, NATO tatbikatları ve savunma sanayine ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

F-16 kazası inceleme altında

Bakanlık, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan bir F-16 uçağının 25 Şubat'ta Balıkesir'de kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, olayın nedenine ilişkin incelemenin kaza kırım ekibi tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet; ailesine, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında etkisiz hale getirme stratejisi kapsamında son bir haftada 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu belirtildi. Hudut güvenliği faaliyetlerinde ise yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 108 kişinin yakalandığı, 551 kişinin ise engellendiği açıklandı. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekâtı'nın 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gaziler de anıldı.

NATO tatbikatları tamamlandı

NATO'nun 2026 yılına yönelik en geniş kapsamlı fiilî tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"nın başarıyla tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, "Yaklaşık 2 bin personel ile iştirak ettiğimiz tatbikatta; stratejik intikal ve lojistik kabiliyetimiz yüksek hazırlık seviyesiyle icra edilmiştir. TCG Anadolu’dan kalkan Bayraktar TB-3 SİHA’mızın gerçekleştirdiği başarılı atış faaliyeti, yerli savunma sanayimizin ulaştığı teknolojik yetkinliği NATO ortamında bir kez daha kanıtlamıştır" denildi.

Ayrıca 5-20 Mart tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek "Dynamic Mariner/Joint Warrior/Cold Response-2026" tatbikatına TCG Anadolu, TCG Derya ve TCG İstanbul'un da yer aldığı bir filoyla katılım sağlanacağı duyuruldu.

Bölgesel gelişmeler ve savunma sanayi

MSB, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine dikkat çekerek, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının ve iki devletli çözüm perspektifinin önemini vurguladı.

Savunma sanayine ilişkin açıklamada ise ASFAT ve Sonitus iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli "Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi"nin Açık Deniz Karakol Gemisi üzerinde başarıyla test edilerek kalifikasyon sürecinin tamamlandığı belirtildi.

MSÜ sınavına yoğun başvuru

Personel temin faaliyetlerine ilişkin olarak, 1 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) aday belirleme sınavına 645 bin 402 adayın başvurduğu açıklandı. Adayların 340 bin 513'ünün kadınlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla Azerbaycan halkına taziye mesajı iletilirken, Bosna Hersek'in yaklaşan Bağımsızlık Günü de kutlandı.