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MSB'den F-35 toplantısıyla ilgili açıklama

MSB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD Savunma bakanlıkları arasındaki "F-35" toplantısı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

 

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