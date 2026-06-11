MSB'den Fransa-GKRY anlaşmasına sert tepki

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere işaret ederek Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan anlaşmanın bölgedeki hassas dengeleri bozma riski taşıdığını belirtti. Türkiye ve KKTC'nin haklarını hedef alan hiçbir askeri girişimin başarı şansı olmadığını vurguladı.

Bakanlık, Yunan basınında yer alan "Türk savaş uçaklarının Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği" iddialarını da reddetti.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada’daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada’nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir.

Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır.

Avrupalı bakanları taşıyan uçakların taciz edildiği iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan “Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği” yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan-GKRY rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4’ü KKTC hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC’de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır.

Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

İran-ABD /İsrail savaşı

İsrail ve ABD tarafından İran’a yapılan saldırılarla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir.

Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiç bir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz.