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MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu

MSB, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.

MSB'den 'generallere hakarete' suç duyurusu
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MSB, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.

Kaynak: AA