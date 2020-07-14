MSB'den İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki devriye sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından, teröristlerin Türkiye ile İdlib’de gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, konvoyun ilerlediği yol üzerinde el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği, olayda üç Rus askerinin hafif yaralandığı, devriyede görevli Türk askerleri arasında da yaralıların olduğu açıklanmıştı.