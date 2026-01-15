MSB'den İran mesajı: Hududumuz özveriyle korunmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesel güvenlikten sınır tedbirlerine, terörle mücadeleden uluslararası askeri faaliyetlere kadar birçok başlıkta kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özellikle ekonomik sıkıntıların ardından bölgesel tansiyonun yükseldiği İran ile ilgili de 'sınır güvenliğimiz korunuyor' mesajını verdi.

İran sınırında üst düzey güvenlik önlemleri

Açıklamada, Türkiye–İran sınırının 560 kilometrelik hattının 'Hudut namustur' anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre korunduğu vurgulandı. İran hududu boyunca 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kulenin kurulumunun tamamlandığı, 380 kilometre modüler beton duvar ile 553 kilometrelik hendek kazı çalışmalarının bitirildiği bildirildi. Mevcut hendeklerin engel niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye'ye 'desteğe hazırız' mesajı

MSB ayrıca, Suriye’nin birlik ve toprak bütünlüğü vurgusunu yineleyerek Halep’te yalnızca terör unsurlarını hedef alan bir operasyonla kamu düzeninin sağlandığını ve kentin kontrolünün Suriye Hükümeti tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Türkiye’nin, “tek devlet, tek ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmediği, talep edilmesi halinde terörle mücadeleye destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

MSB'den yapılan diğer açıklamalar şu şekilde:

Toplantıda ayrıca NATO Baltık Hava Polisliği görevleri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağı kazası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine ilişkin soruşturmalar ve terörle mücadele faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. MSB, son bir haftada 9 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, Suriye harekât alanlarında ise yüzlerce kilometrelik tünelin imha edildiğini duyurdu.