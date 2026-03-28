MSB'den Karadeniz'de 'şüpheli cisim' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz’de yürütülen harekat ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri paylaştı.
Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren bölgede kesintisiz olarak keşif-gözetleme ve karakol görevlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada bu süreçte tespit edilen mayın, İDA, İHA ve buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için uzman ekiplerin sahada olduğu belirtildi.