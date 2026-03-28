MSB'den Karadeniz'de 'şüpheli cisim' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz’de yürütülen harekat ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileri paylaştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren bölgede kesintisiz olarak keşif-gözetleme ve karakol görevlerinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada bu süreçte tespit edilen mayın, İDA, İHA ve buluntu mühimmatların etkisiz hale getirilmesi için uzman ekiplerin sahada olduğu belirtildi.