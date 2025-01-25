MSB'den Karadeniz'de tespit edilen mayınlara ilişkin açıklama

MSB'den Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri üzerinde de uçuş yapan keşif uçağının kokpitinden çekilen fotoğraflar yer aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve kritik su altı altyapılarımızın güvenliği kapsamında, deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediliyor" ifadeleri kullanıldı.