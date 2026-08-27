MSB'den kritik mesajlar: SDG, Suriye, Rodos ve Patriot açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen aşama, Suriye ile askeri işbirliği, SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ile Ege adalarının gayriaskeri statüsü öne çıkan başlıklar oldu.

“Terörsüz Türkiye” için dört alt komisyon kurulacak

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin soruya verilen yanıtta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alındığı ve dört alt komisyon kurulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Alt komisyonların oluşturulmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğü kaydedildi.

MSB, sürecin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesinin önem taşıdığını vurgulayarak, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

SDG'nin feshi ve entegrasyonu

Suriye'de SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin de değerlendirmede bulunuldu.

Bakanlık, bu sürecin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu bildirdi.

Bu yöndeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması ve istikrarın kalıcı hale getirilmesine yönelik desteğini sürdüreceği ifade edildi.

TSK'nın ayrıca mevcut askeri işbirliği anlaşması kapsamında Suriye ordusunun, başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları

MSB, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiğini belirterek, söz konusu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD makamlarının Suriye'yi de kapsayacak bir çatışmasızlık mekanizması kurulmasına yönelik girişimleri hakkındaki açıklama ve haberlerin de takip edildiği bildirildi.

Bakanlık, bu konuda Türkiye'ye iletilmiş herhangi bir resmi talebin bulunmadığını açıkladı. Böyle bir talep gelmesi halinde konunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde değerlendirileceği belirtildi.

Kerpe'deki Patriot sistemlerinin Girit'e taşınması

Kerpe Adası'ndaki Patriot hava savunma sistemine ilişkin soruya verilen yanıtta ise gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumunun 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile düzenlendiğine dikkat çekildi.

MSB, Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini yineledi.

Patriot hava savunma sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararı ise “mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım” olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin bölgede barış ve istikrara katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun yapıcı adımları desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Rodos'a İHA üssü iddiası

Bakanlığın en dikkat çeken açıklamalarından biri de Rodos Adası'na İHA üssü kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin oldu.

MSB, Rodos'un gayriaskeri statüsünün uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı biçimde düzenlendiğini belirterek, bu statüyü ihlal edecek girişimlerin Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmayacağını bildirdi.

Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği vurgulandı.

Bakanlık, böyle bir girişimin Ege'de barış ve istikrara, aynı zamanda iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir.”