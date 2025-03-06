MSB'den Öcalan'ın çağrısı sonrası 'PKK' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşı Andullah Öcalan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Derhâl koşulsuz olarak silahlarını teslim etmeleri gerekmektedir'

Terörle bir yere varılamayacağını, örgütün kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını vurgulayan MSB kaynakları şöyle konuştu:

Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır.”

Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili de şu açıklamayı yaptı:

“Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir.

Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir. ”

Komutanlardan CHP lideri Özgür Özel'e dava

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.”