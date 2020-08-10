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MSB'den Oruç Reis açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.

MSB'den Oruç Reis açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadesine yer verildi.

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