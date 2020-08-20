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MSB'den Oruç Reis paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetlerin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

MSB'den Oruç Reis paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarında araştırma yapan Oruç Reis gemisine refakat ve koruma görevine kararlılıkla devam etmektedir."

Paylaşımda, Oruç Reis gemisine refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları da yer aldı.

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