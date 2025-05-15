MSB'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Aktürk, bölücü terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurduğunu belirterek, alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu ifade etti. Aktürk, "Sürecin sabote edilmesine yönelik provokasyonlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunacaktır" dedi.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda şehitler ve gazilerin büyük payı olduğuna vurgu yapan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun, ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

PKK’nın silah bırakma süreci

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK’nın fesih süreci ile ilgili detaylara ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, sürecin devletin ilgili kurumları ile koordineli olarak yürütüleceğini belirterek, silahların teslimi konusunda bölge ülkeleri ile iş birliği yapılacağını aktardı.

Sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir."