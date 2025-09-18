MSB'den Rusya'nın S-400'leri geri istediği iddiasına net yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda gerçekleştirdi.

Rusya'nın S-400'leri geri istediği iddiasına açıklama

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair iddialara ilişkin, "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

"Ada'daki her türlü girişimi dikkatle izliyoruz"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail'den hava savunma sistemi alacağına yönelik haberlerle ilgili olarak, Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişimin dikkatle izlendiği vurgulandı. Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edildi.

MSB'nin Suriye'den çekilme şartı

Suriye'de görev yapan Türk birliklerinin durumuna ilişkin sorular üzerine bakanlık kaynakları, terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması halinde bu konunun yeniden değerlendirilebileceğini bildirdi.

MSB açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede son durum

MSB kaynakları, son bir hafta içinde 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Son bir haftada 540 kişi yakalandı

Açıklamada, son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişinin yakalandığı, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının ise 6 bin 677'ye ulaştığı kaydedildi.