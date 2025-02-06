MSB'den 'somut adım' mesajı: Yeni Suriye hükümeti ile müşterek yol haritası oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılacağını belirtti.

Yeni Suriye Hükümeti'yle müşterek yol haritası mesajı

MSB kaynakları, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, ülkede istikrarın sağlanması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta ilk temas toplantısı gerçekleştirildi. Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden arındırılması konusunda görüş birliği içerisindedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlık yetkilileri, basında yer alan "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu tür konular hakkında konuşmak için şu an çok erken. Türkiye olarak Suriye'deki istikrarın sağlanmasını ve güvenlik ortamının güçlendirilmesini öncelikli görüyoruz. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek."

TSK'daki disiplin süreci: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Basın toplantısında, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası bazı teğmenlerin TSK'dan ayrılmasına yönelik tartışmalara da değinildi. Bakanlık yetkilileri, alınan kararın "Mustafa Kemal’in askeriyiz" ifadesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar" ifadelerini kullandı.

TSK'nın üstün disiplin anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan yetkililer, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya çapındaki başarı çıtasını daha da yukarıya taşıdığı bir dönemde, orduyu yıpratacak söylemlerden kaçınılması gerektiğini" ifade etti.

Eurofighter müzakereleri sürüyor

Bakanlık kaynakları, İspanyol basınında çıkan "Türkiye'nin almayı planladığı 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının ilk 20'sinin ikinci el olacağı" yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

Yetkililer, "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Farklı konfigürasyonlar üzerinde görüşmeler sürüyor. Bizim talebimiz, ilk alınacak uçakların yeni üretim olması yönündedir. Ancak nihai karar, bize sunulacak teklif doğrultusunda şekillenecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilileri, sürecin devam ettiğini ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile ilgili firmalardan gelecek tekliflerin değerlendirileceğini belirterek, savaş uçağı alımına ilişkin spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.