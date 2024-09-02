MSB'den son dakika açıklaması: Teğmenlere soruşturma iddiasına yanıt
SON DAKİKA HABERİ: Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlere soruşturma açıldığı iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'nin konuya ilişkin açıklamasında, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Kara Harp Okulu’ndan mezun olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediği görülüyordu.
Söz konusu görüntülerin ardından teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti. MSB'den "teğmenlere soruşturma" iddiasına yalanlama geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos'ta yapılmış olup, mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."