MSB'den son dakika teğmen açıklaması! 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldılar' iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası bazı teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesine yönelik kamuoyunda tartışmalara neden olan iddialara yanıt verdi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, söz konusu teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları yönündeki söylemin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yetkililer, bu iddiayı "Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" ifadeleriyle kesin bir dille yalanladı.

"Disiplinsizlik ve itaatsizlik nedeniyle cezalandırıldılar"

Bakanlık yetkilileri, alınan kararın yalnızca disiplin ihlali nedeniyle verildiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu gençler, söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya çapındaki başarı çıtasını daha da yukarıya taşıdığı bir dönemde, orduyu yıpratacak söylemlerden kaçınılması gerekmektedir."

Bakanlık, TSK'nın disiplin anlayışının korunmasının temel önceliklerden biri olduğunu ve alınan kararların ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde verildiğini belirtti.