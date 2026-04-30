MSB'den Sumud açıklaması: Yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Yakından takip ediliyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahalenin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu bildiren MSB, bu eylemin uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında "Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." denildi.