MSB'den Suriye mesajı: PKK/YPG işgalindeki bölgelerin kurtarılacağına inanıyoruz

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda ABD destekli terör örgütü PKK/YPG varlığı bulunuyor. Bu bölgedeki birçok yerleşim yeri YPG'nin kontrolü altında.

Ülkede Beşar Esad yönetiminin devrilmesinde büyük rol oynayan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun ülkenin doğusuna büyük bir operasyon başlatması an meselesi. Suriye Milli Ordusu, şimdiye kadar 'Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda bazı bölgelerde kontolü sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugünkü açıklamasında, terörr örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceklerini kaydetti. Açıklamada, Suriye'deki yeni yönetimle terörle mücadelede işbirliği içinde olunacağı vurgulandı.

'İşgal edilen bölgeler kurtarılacak'

Bakanlık, PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklar ve tedbirlerin devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi: "Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusu Suriye Milli Ordusu'nun, Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz.

ABD'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kenti civarında Türkiye ile PKK/YPG/SDG güçleri arasındaki ateşkesin bu haftanın sonuna kadar uzatıldığını söylemişti.

Bakanlığın açıklamasında ABD yalanlanarak "Herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değil, bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz" dendi.