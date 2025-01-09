MSB'den Suriye mesajı: YPG silah bırakmazsa operasyon kararlılığı var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde varlıklarını sürdüren terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon sinyali verdi.

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilip iktidarı Türkiye destekli muhaliflerin ele geçirmesinin ardından gözler YPG/PKK varlığına çevrilmişti.

PKK'nın silah bırakma sürecinin devam ettiği bir ortamda YPG'nin bölgedeki varlığına son verilmesi amaçlanıyor. Hükümet sıklıkla askeri operasyon olabileceğine yönelik açıklamalar yapıyor.

MSB'nin bugünkü açıklamasında, TSK'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek terörist grupların silah bırakmaması durumunda sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığında olduğu kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması hatta terörist grupları da bölgeye sevk etmesi insan hakları ihlali anlamına gelmektedir. (Tişrin Barajı) Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır."