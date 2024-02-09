MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama

Bakanlık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin kurucusu ve Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.